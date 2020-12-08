Як ми і попереджали ще у вчорашньому валютному коментарі щодо закриття торгів четверга - "затишшя по валюті продовжиться недовго".
Дивися повний текст Міжбанк: ринок отримав девальваційний стрес.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25
Міжбанк: ринок отримав девальваційний стрес
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: ринок отримав девальваційний стрес.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25
Зельц шевченкера на НБУ не для того ставив, щоб ревальваційні очікування завадили ахмєтову робити гешефт
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