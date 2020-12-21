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Кому в Україні готові платити
понад 100 тис. грн на місяць

Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:32

  digazigmund написав:Чим аргументована зарплата в 100тис. і вище, при 5000 у 70 % людей?

Тип, що ті 70% не зможуть зробити навіть зібравшись вдвадцятьох те, що робить один за 100тис.
А ті, хто може, хоче від 100 тис.
Це ринок, я якщо можна було б найтяти 5 людей по 5тис, замість одного за 100 тис - рішення було б миттєве
.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:03

  digazigmund написав:Чим аргументована зарплата в 100тис. і вище, при 5000 у 70 % людей?

Исключительно НЕсогласием IT-шников работать за меньшие деньги

Как только обычные работяги начали ездить в Польшу на заработки, в Украине зарплаты выросли в 2-3 раза, т.к. люди стали НЕ согласны работать за меньше, если в соседней стране платят больше.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:05

  digazigmund написав:Чим аргументована зарплата в 100тис. і вище, при 5000 у 70 % людей?

Балансом спроса и предложения. На 70% людей спросу особого и нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18

  nighthawk5 написав:_hunter
Там сеньйор по Java, вилка від 50к гривень до 100 і це трохи смішно.
До речі дуже схожі вакансії бачив і в 100% українському ПУМБі.

"Я на русалках больше заработаю" (с) 8)

И что? -- человек утверждал, что такие ЗП только владельцам банков, минимум, платят. А услышать про эту вакансию можно только случайно в нужный момент под окном/курилкой оказавшись:
  Shaman написав:
  NetSerpent написав:Всі ці зарплати в українських ІТшників, роботодавці яких знаходяться у США та Європі, і зарплата відповідно, платиться цими іноземними компаніями. Хочу побачити список вакансій із ЗП овер 100к, які пропонують саме українські компанії.


это зп топ-менеджеров - есть, но высокие требования.
большинство таких вакансий даже не попадает на рынок.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:21

  Faceless написав:
ruvex написав:Не попадают на рынок даже вакансии с ЦЗ по регионам с ЗП выше 10%-15% от средней.

Попадают они на рынок, просто все более-менее нормальные вакансии публикуют без указания ЗП, потому они и не попадают ни в какую статистику.

Попадают, по личному звонку к нужному специалисту.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:08

  ruvex написав:
  Faceless написав:
ruvex написав:Не попадают на рынок даже вакансии с ЦЗ по регионам с ЗП выше 10%-15% от средней.

Попадают они на рынок, просто все более-менее нормальные вакансии публикуют без указания ЗП, потому они и не попадают ни в какую статистику.

Попадают, по личному звонку к нужному специалисту.

Вот зачем глупости городить? Открываете любой сайт с вакансиями, и достаточно чуть поиграться с поиском и фильтрами, и легко заметить, что порядка половины вакансий вообще не имеют указания уровня оплаты, а вакансии, которые предусматривают опыт, квалификацию - в 80-90% без указания ЗП. Статистику же рисуют соответственно по остальным, и она получается с большим перекосом в сторону низкооплачиваемых вакансий.
При этом там реально публикуются позиции и на 100кгрн экв и выше.
Faceless
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