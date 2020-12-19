Україна не входить до списку країн, які першими...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:44
Sonya написав:
Джон, а чому Порошенко став токсичним не підкажете? Чи не тому, що з кожної праски волали .
Так логичнее задать тот же вопрос но по Януковичу.
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