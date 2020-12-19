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Понад 260 тис. українців оформили заявки на виплату 8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Для отримання підтримки бізнесу на карантині у вигляді одноразової допомоги у 8 тис. гривень за п’ять днів через державний сервіс "Дія" подала заяви понад 261 тис. осіб.
Дивися повний текст Понад 260 тис. українців оформили заявки на виплату 8 тис. грн у \"Дії\"
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:51
Оформить то оформили. А скольким выдадут?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:47
Отож! у***! Скажите кому дали?! Твари, слоа нет...
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