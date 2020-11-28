Агенція Cable.co.uk опублікувала звіт про ціни на послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет в 211 країнах світу в період з 29 жовтня по 8 грудня 2020 року.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:03
Де найдешевший у світі інтернет - статистика
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Дивися повний текст Де найдешевший у світі інтернет - статистика.
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:03
цены сравнивать в отрыве от рынка как-то некорректно.
было бы неплохо сравнить средние доходы по странам в мире для различных специальностей.
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