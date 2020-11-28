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Де найдешевший у світі
інтернет - статистика

Де найдешевший у світі інтернет - статистика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:03

Де найдешевший у світі інтернет - статистика

Пропонуємо до обговорення:
Агенція Cable.co.uk опублікувала звіт про ціни на послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет в 211 країнах світу в період з 29 жовтня по 8 грудня 2020 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:03

цены сравнивать в отрыве от рынка как-то некорректно.

было бы неплохо сравнить средние доходы по странам в мире для различных специальностей.
Амвросий
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