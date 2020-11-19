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"Датагруп" купує 100%
акцій оператора Volia

"Датагруп" купує 100% акцій оператора Volia
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24

"Датагруп" купує 100% акцій оператора Volia

Пропонуємо до обговорення:
Оператор фіксованого зв'язку та цифрових послуг "Датагруп" досягла домовленості про придбання 100% акцій провайдера телекомунікаційних та контент-послуг Volia (раніше "Воля Кабель").

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:24

..сначала тарифы пусть приведут в соответствие с содержанием услуги!! на момент ухода от Воли - 299грн грн за инет + ТВ (нафиг уже никому не нужное) - это занадто!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:43

Интересно, технология 1Гбит будет у них?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:12

Сейчас на 4G хорошая скорость , я от услуг Датагруп с их тарифами еще весной отказался.
tvd4
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:54

  maestro71 написав:..сначала тарифы пусть приведут в соответствие с содержанием услуги!!


у них в новостях написано
З 1 січня 2021 року ми актуалізуємо абонентську плату і оптимізуємо тарифну лінійку.


Поднимают цены с 1 января
Амвросий
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