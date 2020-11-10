Для того, щоб наочно показати потужність української IT-екосистеми, Мінцифри запустило унікальну платформу 360 Tech Ecosystem Overview.
Дивися повний текст Мінцифри запустило платформу з даними про українську IT-екосистему.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20
Мінцифри запустило платформу з даними про українську...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри запустило платформу з даними про українську IT-екосистему.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20
сайт видимо за деньги из госбюджета делали. Много слов, но мало смысла.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:02
Нет слов. Открыл, название (!) компании: Технологія виробництва целюлози та паперу із опалого листя...
Вот прям 100% айти сфера.
"Для того чтобы наглядно показать мощь украинской IT-экосистемы, сделать ее видимой, измеряемой и действенной"
Даже не знаю, как вообще возможно ЭТО использовать для "продвижения Украине как современной и креативной стране" (:D оригинальность "падежов" статьи бережно сохранена).
Но, распил - знатный.
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:07
Re: Мінцифри запустило платформу з даними про українську...
Очень качественный каталог:
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И эта же фирма второй раз в каталоге но уже с другим названием и с сайтом на викс
А ещё один участник sorbsys в каталоге приписан к Харькову, а на сайте пишет что он в Ивано-Франковске.
Вообще весь дизайн как где-то в начале 00-х делали, и то какие-то рукожопы.
Mind the gap.
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