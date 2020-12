Мінцифри запустило платформу з даними про українську...

Додано: Вів 22 гру, 2020 21:07

Очень качественный каталог:This site can’t be reachedCheck if there is a typo in advokat24.net.ua.DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAINИ эта же фирма второй раз в каталоге но уже с другим названием и с сайтом на виксА ещё один участник sorbsys в каталоге приписан к Харькову, а на сайте пишет что он в Ивано-Франковске.Вообще весь дизайн как где-то в начале 00-х делали, и то какие-то рукожопы.

Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift

Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check!