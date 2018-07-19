RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Вісім способів
заощадити на комуналці цієї зими

Finance.ua: Вісім способів заощадити на комуналці цієї зими
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:43

Finance.ua: Вісім способів заощадити на комуналці цієї зими

Пропонуємо до обговорення:
Як не переплачувати за світло, газ, тепло і воду
Взимку 2020-2021 за комуналку доводиться платити більше. В основному це пов'язано зі зростанням ціни на природний газ. Звідси і подорожчання опалення та гарячої води. Комунальні платежі займають від 30 до 50% сімейного бюджету, а в деяких сім'ях – і того більше. Українці постійно шукають, як заощадити на оплаті. Деякі способи, на жаль, доступні далеко не всім. Але є і прості та водночас досить ефективні рішення. Finance.ua підготував 8 способів, як заощадити на оплаті комунальних послуг.

Дивися повний текст Вісім способів заощадити на комуналці цієї зими
D2
 
Повідомлень: 66
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:44

Замініть всі лампи та осліпніть.Зате з"економите 3 копійки!!!
cgr_sumy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:14

для 90% жителей (живущих в многоэтажках) эти советы - вообще ни о чем...
Природный газ - на квартиру со счетчиком потребление газа - это 5 кубов, разница между поставщиками - 3грн - экономия в идеале - 15грн.
Улучшение теплоизоляции - огромные деньги, а что дает - будет просто теплее дома, иногда даже жарко. Будет ли дешевле комуналка - нет.
Бойлер - тоже сомнительно - это около 150квт, что около 200грн - это два куба. Тут конечно может быть экономия, но не факт. Надо посчитать окупаемость бойлера с установкой, периодической чисткой из заменой анода. К тому же для трехкомнатных квартир где два стояка - надо ставить два бойлера.
Лампы заменили уже все. Даже бабушки. Тут экономии не будет т.к. лампы уже у всех заменены.
Двухтарифный счетчик - это хорошо, но это 1300 грн с установкой. Окупаемость где-то около 4 лет. Тут надо думать.
Энергоэффективную технику не покупают ради экономии электроэнергии - это тупо. Просто когда сломалась - покупают новую. Обычно характеристики близкие у холодильников и старалок. Ради инвертера никто не будет переплачивать 3000грн. Обычно его покупают потому что тише и могут себе позволить. Экономия электроэнергии стоит на последнем месте.
Выключать раньше печку - ну это 0,1% сценария использования бытовых приборов. И то - ни одна хозяйка не рискнет выключить раньше.
Автору статьи надо спуститься на землю.
balta_laska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 10.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Заощадити на здоров'ї 1, 2
D2 » Чет 19 лип, 2018 08:35
18 5695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 19:20
kreuz
Finance.ua: Квартири, недорого. Найдоступніше житло в...
D2 » Чет 10 гру, 2020 17:30
4 412
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 18:28
Анна Максимова
Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо» 1, 2, 3
D2 » Вів 08 січ, 2019 13:38
29 7008
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 20:26
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91847)
23.12.2020 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.