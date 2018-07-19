Finance.ua: Вісім способів заощадити на комуналці цієї зими

Додано: Сер 23 гру, 2020 14:14

для 90% жителей (живущих в многоэтажках) эти советы - вообще ни о чем...

Природный газ - на квартиру со счетчиком потребление газа - это 5 кубов, разница между поставщиками - 3грн - экономия в идеале - 15грн.

Улучшение теплоизоляции - огромные деньги, а что дает - будет просто теплее дома, иногда даже жарко. Будет ли дешевле комуналка - нет.

Бойлер - тоже сомнительно - это около 150квт, что около 200грн - это два куба. Тут конечно может быть экономия, но не факт. Надо посчитать окупаемость бойлера с установкой, периодической чисткой из заменой анода. К тому же для трехкомнатных квартир где два стояка - надо ставить два бойлера.

Лампы заменили уже все. Даже бабушки. Тут экономии не будет т.к. лампы уже у всех заменены.

Двухтарифный счетчик - это хорошо, но это 1300 грн с установкой. Окупаемость где-то около 4 лет. Тут надо думать.

Энергоэффективную технику не покупают ради экономии электроэнергии - это тупо. Просто когда сломалась - покупают новую. Обычно характеристики близкие у холодильников и старалок. Ради инвертера никто не будет переплачивать 3000грн. Обычно его покупают потому что тише и могут себе позволить. Экономия электроэнергии стоит на последнем месте.

Выключать раньше печку - ну это 0,1% сценария использования бытовых приборов. И то - ни одна хозяйка не рискнет выключить раньше.

Автору статьи надо спуститься на землю.