Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
Дивися повний текст Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»: зарплатний фонд хочуть подвоїти.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:01
Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»: зарплатний...
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Дивися повний текст Кабмін затвердив фінансовий план «Нафтогазу»: зарплатний фонд хочуть подвоїти.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:18
Лучше преподавателям поднимите ЗП, а то набрали секретарей и дармоедов.
200 человек достаточно, что бі вся єта структура работала.
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