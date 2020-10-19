Світовий автовиробник SsangYong перебуває на межі банкрутства.
Дивися повний текст Популярний світовий автовиробник перебуває на межі банкрутства.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:42
Популярний світовий автовиробник перебуває на межі...
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Дивися повний текст Популярний світовий автовиробник перебуває на межі банкрутства.
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:42
Это результат плохой работы дизайнеров. Машины ур** смотрятся, качество корейское - такое покупать можно разве что по безнадеге, когда нет совсем других предложений. Но других предложений реально полно на рынке. Плюс эра электромобилей уже наступила.
Первый, кто это не понял, пошел...
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:09
Выехали когда-то на том что ставили древние Мерседесовские движки.
Теперь движков нет. Дизайн-как для Хеллоуина. Престижность-на уровне китайцев. Качество-корейское. Кому оно надо?
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