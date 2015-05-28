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Apple пообіцяла безкоштовно замінити AirPods Pro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:16
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Apple визнала, що партія AirPods Pro, яка була випущена 2019 го року, неякісна і має проблеми з тріском. Тому організація запустила програму обміну проблемних навушників на нові абсолютно безкоштовні.
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R2
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:17
"Список компаний в Украине, где можно обменять AIrPods Pro, доступный на официальном сайте Apple." - дайте, пожалуйста, прямую ссылку.
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omgjoolz
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