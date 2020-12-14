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З початку пандемії Cisco
звільнила 3500 співробітників

З початку пандемії Cisco звільнила 3500 співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:19

З початку пандемії Cisco звільнила 3500 співробітників

Пропонуємо до обговорення:
З початку пандемії COVID-19 Cisco звільнила 3500 співробітників.

Дивися повний текст З початку пандемії Cisco звільнила 3500 співробітників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:19

І це компанія яка відома своїм мережевим обладнанням і яка по ідеї в локдаун-режимі мала б навпаки рости і розвиватись... I don't understand what is коїться.
nighthawk5
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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