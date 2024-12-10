З початку 2024 року українці взяли 8 300 кредитів на 14,2 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя.
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Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:40
Скільки українців отримали з початку року доступні...
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Дивися повний текст
Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:40
Шановні читачі!
Наскільки ефективною Ви вважаєте програму "єОселя" у вирішенні проблеми доступності житла для українців?
Чи відповідає вона початковим цілям?
Як програма вплинула на загальний стан ринку нерухомості в Україні?
Поділіться, будь ласка, своїми думками!
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