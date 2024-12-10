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Скільки українців отримали
з початку року доступні...

Скільки українців отримали з початку року доступні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:40

Скільки українців отримали з початку року доступні...

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2024 року українці взяли 8 300 кредитів на 14,2 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки єОселя.

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Скільки українців отримали з початку року доступні кредити на придбання житла
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:40

Шановні читачі!

Наскільки ефективною Ви вважаєте програму "єОселя" у вирішенні проблеми доступності житла для українців?
Чи відповідає вона початковим цілям?
Як програма вплинула на загальний стан ринку нерухомості в Україні?

Поділіться, будь ласка, своїми думками!
Ірина_
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