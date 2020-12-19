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"Укрзалізниця" показала оновлені
пасажирські вагони (фото)

"Укрзалізниця" показала оновлені пасажирські вагони (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:14

"Укрзалізниця" показала оновлені пасажирські вагони (фото)

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" в 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші, що виділяються з держбюджету.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" показала оновлені пасажирські вагони (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:14

И что тут обновленного, розетки?? Страх и ужас. Нашли чем гордится!
kemeron1990
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Вагоны как вагоны, нормальный себе эконом
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:16

приберіть ланцюги з верніх полиць в плацкартних вагонах, поверніть підпори знизу - там і без ланцюгів короткі полиці - нема ні де голову прихилити, ні ноги простягнути
Zaq1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 07:28

И опять закупают за счёт бюджета. Ну да, так же легче розворовать гос деньги. А самим построить на своих заводах слабо. Потому что поляк стыбзил и пустил по Иру укрзализныцю. И посмотрите, что нового в этих вагонах? Проедет в российских поездах даже не первого класса. Одно удовольствие, а здесь ланцюжок прицепили и уже нос задрали. А за сколько ж обойдётся государству эта"новинка"? Та даже страшно придставить.
wolfdrako89
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:14

Re:

  wolfdrako89 написав:И опять закупают за счёт бюджета. ... А самим построить на своих заводах слабо.

За деньги бюджета построенное, но построенное на своих заводах - всё как ты хочешь.
  wolfdrako89 написав:Ну да, так же легче розворовать гос деньги.
Разве строя на своих заводах нельзя разворовать государственные деньги?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:53

Как по мне, надо организовать нормальное авиасообщение между крупными городами и пустить интерсити в более мелкие с учетом прилета самолетов. Для желающих по какой-то причине пользоваться поездом можно цеплять пассажирские вагоны к грузовым поездам, как делается в некоторых не сильно развитых странах. Так ЖД может хоть в небольшой плюс выйдет.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:04

  wolfdrako89 написав:И опять закупают за счёт бюджета


вообщето закупка за счет бюджета - это вполне нормально. Именно для этого налоги и собирают. Если бы их ещё все на закупку направляли.

Другое дело, что за те-же деньги наверняка фирменные вагоны классом выше можно было закупить. Да ещё и на элитную отделку купе хватило-бы :)


Кстати люксовые купе вполне нормальные - можно ездить, правда дороговато. С другой стороны за счет высокой цены есть вероятность самому в купе ехать, без соседей. Что очень приятно. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:15

  Амвросий написав:
  wolfdrako89 написав:И опять закупают за счёт бюджета


вообщето закупка за счет бюджета - это вполне нормально. Именно для этого налоги и собирают. Если бы их ещё все на закупку направляли.

Другое дело, что за те-же деньги наверняка фирменные вагоны классом выше можно было закупить. Да ещё и на элитную отделку купе хватило-бы :)


Кстати люксовые купе вполне нормальные - можно ездить, правда дороговато. С другой стороны за счет высокой цены есть вероятность самому в купе ехать, без соседей. Что очень приятно. :)

Люксовые купе всегда было по цене самолета. А есть вероятность заплатить кучу денег и получить неадекватного попутчика :mrgreen: Например, типа такого :mrgreen:
ssnet
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