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Разумков натякнув, що "епоха
бідності" в 2021 році не...

Разумков натякнув, що "епоха бідності" в 2021 році не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:15

Разумков натякнув, що "епоха бідності" в 2021 році не...

Пропонуємо до обговорення:
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков спрогнозував непростий 2021 рік, з урахуванням ухваленного держбюджету.

Дивися повний текст Разумков натякнув, що \"епоха бідності\" в 2021 році не закінчиться.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:15

ну чтож.
теперь вас во главе с главным клоуном можно назвать писателями-фантастами.
г***.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:22

До эпохи рабства дойдем?
p_a_l
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