Міністерство інфраструктури України планує в 2021 році відновити 6,8 тис. км автодоріг, що в 1,5 рази більше, ніж у 2020 році.
Дивися повний текст Мінінфраструктури планує в 2021 в 1,5 рази збільшити обсяги будівництва автошляхів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 гру, 2020 02:41
Мінінфраструктури планує в 2021 в 1,5 рази збільшити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури планує в 2021 в 1,5 рази збільшити обсяги будівництва автошляхів.
Додано: Суб 26 гру, 2020 02:41
Ну так всього лиш самий великий борг в історії країни буде. Нічого страшного ще збільшуємо розпил на дорогах. Краще в два рази. А можливо і в три
Зараз переглядають цей форум: swan forever і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|