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В Україні підвищили тарифи
17 облгазів (список)

В Україні підвищили тарифи 17 облгазів (список)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:12

В Україні підвищили тарифи 17 облгазів (список)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня зростуть тарифи на послуги 17 газорозподільчих компаній.

Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи 17 облгазів (список).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:12

Покупаем газ у кого захотим. Ага?
С электричеством вообще хохма.
Если бы не убрали льготные 100кВт, то повысилось в 2,5 раза.
Они наверно думают что народ точно не у своем уме.
И тут досягнення.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:28

  p_a_l написав:Покупаем газ у кого захотим. Ага?
С электричеством вообще хохма.
Если бы не убрали льготные 100кВт, то повысилось в 2,5 раза.
Они наверно думают что народ точно не у своем уме.
И тут досягнення.

Газ как товар да. Распределение как услугу нет. У нас распределение около 7% в общей стоимости.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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