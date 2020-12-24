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Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:45
Ratatui Почему Ермак, господин Рататуй? Моя фамилия Бойко. Все предложения я написал. Зачем повторяться? У вас не хватило памяти запомнить?
Цель вашего сообщения? Обвинить меня в сговоре с "преступной властью", с Путиным и т.д.? Показать свое "остроумие"? Или это ваша обязанность, потому что вам за это платят, и ваш цинизм это критерий отбора на такую работу?
Единственное от чего хочу предостеречь, не забывайте - что посеешь, то и пожнешь. Сначала ваш цинизм вам помогает зарабатывать, но с определенного момента начнет вас уничтожать.
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boyko275
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:51
Ratatui написав: boyko275 написав:
как-то хочется понять в чем виноват Зеленский. Я не приверженец, но есть же логика, статистика. Посмотрел статистику повышения тарифа.
2013 - 0,2592 / 0,3372 грн
2014 - 0,3084 / 0,4194
2015 апрель - 0,366 / 0,63
2015 октябрь - 0,456 / 0,789
2016 март - 0,57 / 0,99
2016 сентябрь - 0,714 / 1,29
2017 март - 0,90 / 1,68
Поднимали тариф 6 раз! Вырос за 4 года в 3/5 раз. Даже доллар в 5 раз не вырос.
Ребята, ну мы ж не русские, которые свято верят в царя-батюшку. При такой концепции ничего не поменяется - выгонем Зелю поставим хуелю. А тарифы у Ахметова будут продолжать подниматься. И воровать наши же деньги из бюджета не перестанут.
От каждого из нас зависит, как мы живем в своей стране, а не только от Зеленского или Ахметова.
Если хотите что-то проверить, поменять - есть же депутаты, которых вы избираете, они представляют ваши интересы. Придите к своему депутату, скажите, что ждете от него. Пусть идут работают, проверяют обоснованность поднятия. Зачем столько грязи лить? Флешмобы с пальцем... На голову не налазит. Исключительно две мысли - или тупость человеческая или платят за такую хрень. А мы народ не брезгливый. Заплатили - Яныка пойдем выбирать...
Пока народ не поумнеет, ничего не изменится.
Ваши предложения господин Ермак?
Не скиглити???
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ALexxxS
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:03
ALexxxS
Так вроде ж написал. Надо начинать умнеть))
Не призывать разгромить центр столицы из-за 70 грн в месяц. (А фактически для смены нынешней власти на новую, более коррумпированную и циничную). Ведь по логике у нас было 6 поднятий тарифа электроэнергии при Порошенко. Значит должно было 6 майданов быть за его правление?! Не обливать грязью того, кого выбрали.
Надо выстраивать цивилизованные отношения со своими работниками. Когда народ поймет, что все госорганы это его работники, которым он платит зарплату, что депутаты, которых он выбирает это его представители в защите его интересов, тогда что-то начнет меняться. Не выполняет свои функции - вон! Ну вот трудно себе представить, что в частном бизнесе собственник будет терпеть хитрого вора. Или на примере ОСББ. Сложно себе представить, что председатель взял и удвоил вам тариф за содержание дома. А мы под вымышленными логинами грязью его поливаем)) Нет, во-первых закон четко регулирует принятие тарифа общим собранием, во-вторых есть правление - будут совместно изучены все предпосылки для необходимости поднятия тарифа.
И, конечно, быть более внимательными на выборах. Не поддаваться популизму.
Основная проблема с электроэнергией - это монополия. Общая основная проблема в стране - судьи и менталитет народа. Большинство или ворует или помогает воровать, когда касается его личного кармана. Подавляющее большинство поэтому и боится открыто идти в кабинеты и стучать кулаком по столу. А власти и таким как Ахметов такой народ - самое то...
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boyko275
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