Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...

Додано: Сер 30 гру, 2020 15:03

Так вроде ж написал. Надо начинать умнеть))Не призывать разгромить центр столицы из-за 70 грн в месяц. (А фактически для смены нынешней власти на новую, более коррумпированную и циничную). Ведь по логике у нас было 6 поднятий тарифа электроэнергии при Порошенко. Значит должно было 6 майданов быть за его правление?! Не обливать грязью того, кого выбрали.Надо выстраивать цивилизованные отношения со своими работниками. Когда народ поймет, что все госорганы это его работники, которым он платит зарплату, что депутаты, которых он выбирает это его представители в защите его интересов, тогда что-то начнет меняться. Не выполняет свои функции - вон! Ну вот трудно себе представить, что в частном бизнесе собственник будет терпеть хитрого вора. Или на примере ОСББ. Сложно себе представить, что председатель взял и удвоил вам тариф за содержание дома. А мы под вымышленными логинами грязью его поливаем)) Нет, во-первых закон четко регулирует принятие тарифа общим собранием, во-вторых есть правление - будут совместно изучены все предпосылки для необходимости поднятия тарифа.И, конечно, быть более внимательными на выборах. Не поддаваться популизму.Основная проблема с электроэнергией - это монополия. Общая основная проблема в стране - судьи и менталитет народа. Большинство или ворует или помогает воровать, когда касается его личного кармана. Подавляющее большинство поэтому и боится открыто идти в кабинеты и стучать кулаком по столу. А власти и таким как Ахметов такой народ - самое то...