Китайська компанія Hisense представила перший у світі смартфон із дисплеєм E Ink та підтримкою 5G.
Дивися повний текст У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G (фото).
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Додано: Сер 30 гру, 2020 06:31
У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G (фото).
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:14
Д, тут "журналист" уже явно спал, когда выкладывал эту статью в три ночи... Вместо милиампера - мегаампер, вместо дюйма квадратного - 2,54 см.
А вообще, все меньше и меньше хочется читать такие "новости", когда понимаещь, что их формирует какой-то бездумный алгоритм
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:24
malkaum, ппочему квадратного? "300 пикселей на 2,54 см" - это 300 DPI и есть. Оно на линейный дюйм считается. Вполне правдоподобное число для смартфона.
Ток, нарастающий со скоростью 4770 мегаампер в час, конечно, внушает, но это уже лечится только подведением такого тока к журналисту
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:04
Re: У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G.
А чего дисплей чёрно-белый? Почему не цветной?
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:32
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