ДП "Антонов" та Міноборони підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якої йдеться про перші за 30 років поставки трьох військово-транспортних літаків.
Дивися повний текст \"Антонов\" отримав перше держзамовлення за часи незалежності.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:21
"Антонов" отримав перше держзамовлення за часи незалежності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Антонов\" отримав перше держзамовлення за часи незалежності.
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:01
dobrotua, дак отож! Судя по заголовку - подписали контракт, читаешь статью, а там всего-навсего речь о меморандуме.
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