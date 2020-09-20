Тизерні фото Mercedes-Benz EQS EV не розкривають сам інтер'єр майбутнього електрокара, але демонструють окремі його можливості, в тому числі в очищенні повітря.
Дивися повний текст Mercedes-Benz гарантує стерильне повітря в салоні свого авто (фото).
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:49
Mercedes-Benz гарантує стерильне повітря в салоні свого...
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Дивися повний текст Mercedes-Benz гарантує стерильне повітря в салоні свого авто (фото).
Додано: Сер 30 гру, 2020 09:49
HEPA (фильтр типа High-efficiency particulate air), которая обеспечит стерильно чистый воздух внутри салона, как в операционной палате.
тю в тесле уже несколько лет такой
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:48
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