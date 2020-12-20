Скільком українцям нададуть безкоштовну вакцину від...

Додано: Чет 31 гру, 2020 15:06

BIGor написав: safonovstanislav написав: BIGor написав: Откуда такие выводы? Подтвердите фактами.

Я не научную статью пишу, чтоб каждое своё утверждение подтверждать ссылками на источники. Воспользуйтесь гуглом, вся информация в открытом доступе.



Факты о том, что 10 млн будут лишними, увидите, когда появятся первые новости об утилизации неиспользованных вакцин, если они всё-таки будут куплены с настолько большим излишком Я не научную статью пишу, чтоб каждое своё утверждение подтверждать ссылками на источники. Воспользуйтесь гуглом, вся информация в открытом доступе.Факты о том, что 10 млн будут лишними, увидите, когда появятся первые новости об утилизации неиспользованных вакцин, если они всё-таки будут куплены с настолько большим излишком

Смешной Вы фейкомет, это я выходит должен подтверждать ваши фейки?

Почитайте на досуге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Смешной Вы фейкомет, это я выходит должен подтверждать ваши фейки?Почитайте на досуге

Ни я вам ничего не должен, ни вы мне ничего не должны.Я написал своё мнение, что, основываясь на тех данных, что есть сейчас, в случае покупки 10 млн доз, большая часть этой покупки отправится на помойку(в прямом смысле), вместе с деньгами на неё потрачеными.Это вы утверждаете, цитирую "Население Украины 42 млн., вакцин на 10 млн. 42 - 10 = 32 млн. вакцин нехватает.", т.е., что нужно прививать не только детей, но и абсолютно всех уже переболевших. Ну не бред же?Так много доз может понадобиться только если закупать фейки, которые НЕ будут давать иммунитет, что придётся одних и тех же людей прививать несколько раз разными вакцинами. Что, в принципе, в условиях тотального распила, вполне не исключено. Ведь зачем прививать людей 1 раз, когда можно 3 раза, распилив в 3 раза больше денег? И, на всякий случай, я не против текущей власти, и не за, а считаю, что пилили, пилит и будет пилить деньги абсолютно любая власть