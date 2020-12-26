Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...

Додано: Суб 02 січ, 2021 19:30

EKO написав: Но, Украина и тут, как всегда, решила вые.. выделится. Закупают, причем не напрямую, а через прокладку, они это пока"непоймичто", сразу и втридорога, Но, Украина и тут, как всегда, решила вые.. выделится. Закупают, причем не напрямую, а через прокладку, они это пока"непоймичто", сразу и втридорога,

Вакцины Pfizer и Moderna уже завалены контрактами на год вперед.. пока керманычи чесали репы, выделяли деньги поезд ушел. Они то в конце года пришли к Pfizer и Moderna вот типа деньги хотим купить, как там насчет отката... но были посланы... "местов нетути")) Пока еще есть шанс закупить CoronaVac от китайской Sinovac Biotech. Если ждать конца испытаний то покупать будет нечего.. все законтрактуют на годы вперед. Да она устаревшая и менее эффективная чем Pfizer и Moderna... но что есть то есть. У человека должен быть выбор колоться или нет. Да и доз то там всего на миллион человек.Кому не нравиться остаеться Спутник от разработчиков Новичка). Испытана трусами Навального)))Керманычи просрали возможность закупить Pfizer и Moderna, а вы предлагаете упустить и китайскую вакцину.PS Надо учитывать нашу криворукую логистику.. наверняка что Pfizer что Moderna в наших реалиях имеет шанс разморозится а потом дабы не получить по шапке)) опять чудесно "заморозится" но уже деактивированная...)) Кривожопость медперсонала и отсутствие криогенного оборудования стоит учитывать...где вы в селе -70 возьмете?PS Для "гурманов")и китаефилов есть еще вакцина AstraZeneca производства Британия.. ее тоже чего то там хотят прикупить...