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Україна закупить 1,8 млн доз
китайської вакцини Sinovac...

Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:32

yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:48

  Vovick написав:yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.

В смысле "каждый видит"/"больше верить"? -- вы фразу "above 50%" перевести не смогли :lol:
При этом бразильцы точные цифры называть отказываются, загадочно улыбаясь...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 06:43

  Vovick написав:yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.

Это же очевидно - никому. КАЖДАЯ из этих стран, прежде чем принимать решение о закупке, третий этап испытаний проводила у себя. Потому то результаты и отличаются. Вирус в каждой стране не одинаковый, он быстро мутирует.
Пока препарат не зарегистрирован нигде, даже в Китае. Но, Украина и тут, как всегда, решила вые.. выделится. Закупают, причем не напрямую, а через прокладку, они это пока"непоймичто", сразу и втридорога, а там, хоть трава не расти.
Опять выходит Мрия №2, короче говоря.
Разве не логично было бы взять на 3 этап испытания здесь ВСЕ потенциальные варианты вакцин, не зависимо от того, где они были разработаны, после чего уже решать что нам подходит, а не "недокалигуле" единолично решать, что здесь гражданам поможет, а что нет?
Может, в итоге, окажется, что нам вакцины вообще не нужны, так как у них эффективность как у спидтестов украинско-китайской сборки 8)

Но, что точно, это не временщикам решать, жить или не жить.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:53

freeze
меньше рузкие новости читай :D

The results from the Brazil trials put CoronaVac above the 50% threshold that international scientists deem necessary to protect people, the Journal report said.
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:05

  sopkotomhu написав:freeze
меньше рузкие новости читай :D

The results from the Brazil trials put CoronaVac above the 50% threshold that international scientists deem necessary to protect people, the Journal report said.


Расширяй кругозор и пользуйся гуглом увереннее )))

The move came a day after the firm said interim data showed its leading vaccine had a 79% efficacy rate.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55498197

Плюс тебе уже тут написали, в ответ на твоё утверждение про 50 процентов.
И да погугли перевод слова above )))


Sinovac would be the second Chinese vaccine maker to produce results from late-stage clinical trials, after the United Arab Emirates said this month a vaccine from a Beijing-based unit of China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) had 86% efficacy

Садись, двойка :lol: :lol: :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:20

Украинцы, в соответствии о своим политическим окрасом, должны иметь право выбора :
свидомые пусть дожидаются Файзера, верным ленинцам - Синовак от китайских коммунистов, а русскоязычным - Спутник. Но слугам народа колоть исключительно украинскую вакцину, разрабатываемую Зеленским. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:30

Re: Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac.

  EKO написав:Но, Украина и тут, как всегда, решила вые.. выделится. Закупают, причем не напрямую, а через прокладку, они это пока"непоймичто", сразу и втридорога,
Вакцины Pfizer и Moderna уже завалены контрактами на год вперед.. пока керманычи чесали репы, выделяли деньги поезд ушел. Они то в конце года пришли к Pfizer и Moderna вот типа деньги хотим купить, как там насчет отката... но были посланы... "местов нетути")) Пока еще есть шанс закупить CoronaVac от китайской Sinovac Biotech. Если ждать конца испытаний то покупать будет нечего.. все законтрактуют на годы вперед. Да она устаревшая и менее эффективная чем Pfizer и Moderna... но что есть то есть. У человека должен быть выбор колоться или нет. Да и доз то там всего на миллион человек.
Кому не нравиться остаеться Спутник от разработчиков Новичка). Испытана трусами Навального)))
Керманычи просрали возможность закупить Pfizer и Moderna, а вы предлагаете упустить и китайскую вакцину.
PS Надо учитывать нашу криворукую логистику.. наверняка что Pfizer что Moderna в наших реалиях имеет шанс разморозится а потом дабы не получить по шапке)) опять чудесно "заморозится" но уже деактивированная...)) Кривожопость медперсонала и отсутствие криогенного оборудования стоит учитывать...где вы в селе -70 возьмете?
PS Для "гурманов")и китаефилов есть еще вакцина AstraZeneca производства Британия.. ее тоже чего то там хотят прикупить...
Джон
 
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