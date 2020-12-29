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В Україні злетять тарифи
на електроенергію: що...

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:45

  fKonstantin написав:Что авторы заметки подразумевали под словом "СЕБЕСТОИМОСТЬ"?
Дьявол кроется в мелочах!
Я лично согласен пользоваться исключительно атомной электроэнергией.
Какова ее "себестоимость"?
1. Днем
2. Ночью, когда генерацию АЭС остановить невозможно, а потребление в среднем падает ниже этой генерации?

И понятие "рыночек", который "порешает".
Как купить энергию у АЭС или ГЭС (или другого "продавца")?
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 05:43

  lapay написав:
  Марта написав:а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?

Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.


Та да, а теперь вот постоянно только падают 8)
С газом тоже "борги зростали як на дріжджах, під високі відсотки"?
С тех пор, кстати, на него тарифы подняли населению в 15, а кое где уже и в 20 раз.
Эти недоделанные, только за один предновогодний день продали разным ̶п̶р̶о̶х̶о̶д̶и̶м̶ц̶а̶м̶ иностранным инвесторам ОВГЗ на 20+ ярдов, под 12% годовых, чистыми. Вот неужели бы граждане под 12% чистыми(без налогов) не одолжили бы своему государству?
Це-пэрэмога.

Кстати, не знаю почему тут пишут, что якобы только "готовят варианты повышения", рыжий у себя на сайте "Ясно" для Киева уже написал, что все решено https://yasno.com.ua/b2c-tariffs-2021
Єдина ціна 1,68 грн застосовується як для обсягу споживання до 100 квт∙год в місяць, так і більше.

З 1 січня 2021 року припиняють свою дію знижені тарифи, зокрема і в розмірі 0,9 грн за 1 кВт∙год, для наступних категорій споживачів:

для житлових приміщень, обладнаних електроопаленням
для багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій
для гуртожитків.

Чето, Зе в своем видосике под НГ забыл порадовать этой новостью :roll:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:11

в городе днепрогес и рядом аэс, с какого х... жители должны платить высокий тариф. государство АУ. вы хотите сказать что все это время электроенергия была убыточной? чет я этого не вижу по Ахметову, Суркису и компании что они в убытке
azon
 
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