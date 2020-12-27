Відеофіксація: що робити, якщо «листи щастя» про штрафи...
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:41
vitaliy_berdinskikh написав: Son of Sun написав:
Виписується довіреність на керування і справа в шляпі.
В чьей шляпе? Оформить передачу согласно информации из текста стать может только тот кто арендовал автомобиль. А не его собстенник.
Son of Sun написав:
В усіх країнах відповідає власник, а він розбирається з довіреною особою
С этим разве кто-то спорит кроме тех кто "продал" авто по доверенности и теперь знать не знает где оно находится и кто на нём ездит?
Мы сейчас немного о другом
Якщо власник передав авто, то
що йому заважає в той саме момент внести запис про те, що автомобілем керує вже інша особа?
мешает отсутствие возможности сделать это, поскольку сделать это может только лицо взявшее автомобиль в аренду.
При передачі ключів, довіреності, заходь в кабінет і фіксуй зміну.
Son of Sun
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:17
Son of Sun написав:
При передачі ключів, довіреності, заходь в кабінет і фіксуй зміну.
Последний раз повторяю: заходит не собственник, заходит тот кто берёт в аренду.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:51
vitaliy_berdinskikh написав: Son of Sun написав:
При передачі ключів, довіреності, заходь в кабінет і фіксуй зміну.
Последний раз повторяю: заходит не собственник, заходит тот кто берёт в аренду.
що за упорота манера перечити не вникаючи в тему?
віталька, заходь на лінк і читай першоджерело
Son of Sun
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:00
это в каком-то законе прописано, что нужно в этот кабинет заходить чтобы штрафы не платить? А если у человека нет интернета, нет цифровой подписи и нет смартфона?
Ведь никаким законом не предусмотрено, что каждый гражданин обязан иметь смартфон, цифровую подпись, доступ в интеренет и по расписанию обходить дигитальные кабинеты. Не так-ли?
Амвросий
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:18
Амвросий написав:
это в каком-то законе прописано, что нужно в этот кабинет заходить чтобы штрафы не платить? А если у человека нет интернета, нет цифровой подписи и нет смартфона?
Ведь никаким законом не предусмотрено, что каждый гражданин обязан иметь смартфон, цифровую подпись, доступ в интеренет и по расписанию обходить дигитальные кабинеты. Не так-ли?
а в якій Конституції написано, що кожен повинен мати автомобіль, комп'ютер, інтер(е)нет, реєструватись на форумі і ставити добкінські питання?
Son of Sun
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