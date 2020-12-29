Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня

Додано: Нед 03 січ, 2021 08:57

17-18 написав: Подскажите мне почему можно было судится с Газпромом и обосновать несправедливый контракт, а отменить закупку "зелёной" электроэнергии которая потребителям нафиг не нужна нельзя? Наверное это очень патриотично грабить население и бизнесс. Пусть Ахмет и ему подобные закупают свою зелёнку для своих предприятий и живут счастливо. Подскажите мне почему можно было судится с Газпромом и обосновать несправедливый контракт, а отменить закупку "зелёной" электроэнергии которая потребителям нафиг не нужна нельзя? Наверное это очень патриотично грабить население и бизнесс. Пусть Ахмет и ему подобные закупают свою зелёнку для своих предприятий и живут счастливо.

При этом цена на него определяется таким образом, как будто этот газ добыли в США, в сжиженном виде привезли на танкере в Европу, регазифицировали и только после этого доставили в Украину

+1Может, поэтому?"Я всегда условно привожу пример, что газ добывается в Полтавской области и подается условно на сахарный завод, расположенный в пяти километрах от месторождения.