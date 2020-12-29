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Ціна на електроенергію для
населення зросла з 1 січня

Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:39

Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня

Пропонуємо до обговорення:
Уряд з 1 січня затвердив фіксовану ціну на електроенергію.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:40

Самый простой способ пополнить бюджет и карманы оллигархов-повысить тарифы.Это может делать даже дрессированная обезъяна.К сожалению на другие решения наши "фахівці" последнее десятилетие не способны.ПОЗОР.Нет мозгов-отползай от корыта.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:58

Можно конечно платить европейские цены за комуналку, но есть одно но,при уровне зарплат как в Уганде это невозможно априори
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:18

С 1 апреля сделают 1.68 за первые 300 кВт, а всё что больше - по 3.36 грн.

Веселье продолжается...
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:20

Re: Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня

N0mad написав:С 1 апреля сделают 1.68 за первые 300 кВт, а всё что больше - по 3.36 грн..
%?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 01:54

Re: Ціна на електроенергію для населення зросла з 1 січня

Подскажите мне почему можно было судится с Газпромом и обосновать несправедливый контракт, а отменить закупку "зелёной" электроэнергии которая потребителям нафиг не нужна нельзя? Наверное это очень патриотично грабить население и бизнесс. Пусть Ахмет и ему подобные закупают свою зелёнку для своих предприятий и живут счастливо.
17-18
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 08:57

  17-18 написав:Подскажите мне почему можно было судится с Газпромом и обосновать несправедливый контракт, а отменить закупку "зелёной" электроэнергии которая потребителям нафиг не нужна нельзя? Наверное это очень патриотично грабить население и бизнесс. Пусть Ахмет и ему подобные закупают свою зелёнку для своих предприятий и живут счастливо.

+1
Может, поэтому?
"Я всегда условно привожу пример, что газ добывается в Полтавской области и подается условно на сахарный завод, расположенный в пяти километрах от месторождения. При этом цена на него определяется таким образом, как будто этот газ добыли в США, в сжиженном виде привезли на танкере в Европу, регазифицировали и только после этого доставили в Украину"

https://112.ua/statji/v-2021-godu-deshe ... 62625.html
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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