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Побутовим споживачам змінюють постачальника газу без їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 січ, 2021 13:55
Это естественный процес, когда цена газа у этого "честного" поставщика отличается от цены Нафтогаза почти в ДВА раза.
И, часто, этим переводом занимаются дети пенсионеров, т.к. загрузить документы и все оформить пенсионеры сами часто уже не в состоянии.
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_Mykola_
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Додано: Нед 03 січ, 2021 14:50
Вообще не понятно с какой кстати почти все потребители вдруг по умолчанию оказались клиентами приватных компаний по поставке газа? Ведь раньше единственной компанией занимавшейся газом был государственный Нафтогаз. А теперь люди получают платежки и вдруг оказывается что они все клиенты частных компаний а чтобы перейти на обслуживание Нафтогаза нужно старикам идти переоформлять документы и субсидии.
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fiona98
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Додано: Нед 03 січ, 2021 15:30
Звездёж!
Знаю лично по Киеоблгаззбуту. После подачи заявки перезванивают и начинают рассказывать пугалки вроде: "отключат газ", "всё поломается и никто не приедет чинить", "у нового поставщика вас обманут", "нет у них таких (низких) цен" и т.д. Главное, чтоб остались у старого поставщика с ценой 10 грн/куб.
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DONALD
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Додано: Нед 03 січ, 2021 19:06
Житомиргаз сбыт это отросток АТ Житомиргаз. Не удивительно, что люди от них бегут с ведома и не ведома. Веть эту организацию можно причислить к разряду террористических!!!
Работа с клиентами этих террористов ведётся методами угроз, вымогательства и обмана.
Люди!!! При малейшей возможности бегите от них и не оглядывайтесь.
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r_makcimchuk
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Додано: Нед 03 січ, 2021 21:41
С соседней ветки:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48432 ... vennyj-gaz
в реальности поставщики газа никак не влияют на качество газа и тем более не несут ответственность за некачественное топливо.
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yanyura
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:21
r_makcimchuk
Повністю підтверджую ! Це брудна фірма та власники
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known
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:25
Повність підтверджую що ЖитомирГаз це компанія яка обманює свої споживачів.
Мій батько судився з ними за шахрайство та маємо рішення суду - вони злочинці
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:12
Не фейковый, лично у меня такая ситуация, сначала мне квитанции фирташевские прислали, я оплатил, а теперь нафтогаз за ноябрь прислал (на минуточку сегодня 4 января) получается почти в двойном размере :(
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salvydas
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