Про накопичувальних пенсії в Україні висловилися експерти.
Дивися повний текст Ризики накопичувальної системи пенсій - думка експертів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 січ, 2021 13:14
Ризики накопичувальної системи пенсій - думка експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ризики накопичувальної системи пенсій - думка експертів.
Додано: Нед 03 січ, 2021 13:14
хто б там слухав тих експертів.
запросять фокіна-дєд розкаже.
або яника- той покаже.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|