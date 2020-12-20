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Ризики накопичувальної системи
пенсій - думка експертів

Ризики накопичувальної системи пенсій - думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:14

Ризики накопичувальної системи пенсій - думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
Про накопичувальних пенсії в Україні висловилися експерти.

Дивися повний текст Ризики накопичувальної системи пенсій - думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:14

хто б там слухав тих експертів.
запросять фокіна-дєд розкаже.
або яника- той покаже.
igorbuda52
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