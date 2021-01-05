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Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Другий місяць поспіль скорочується обсяг приватних грошових переказів в Україну.
Дивися повний текст Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину майже на $30 млн
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:28
видимо, появилась другая Родина
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cohan
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Додано: Вів 05 січ, 2021 22:27
cohan написав:
видимо, появилась другая Родина
Да, на улицах и в магазинах (Польша) все больше встречаются пары/семьи, говорящие на русском/украинском языке. Некоторые и пожилых родителей перевозят.
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Gastarbaiter
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