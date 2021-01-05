RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці за місяць скоротили
перекази на батьківщину...

Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:28

Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...

Пропонуємо до обговорення:
Другий місяць поспіль скорочується обсяг приватних грошових переказів в Україну.

Дивися повний текст Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину майже на $30 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91950
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:28

видимо, появилась другая Родина
cohan
 
Повідомлень: 683
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:27

  cohan написав:видимо, появилась другая Родина

Да, на улицах и в магазинах (Польша) все больше встречаются пары/семьи, говорящие на русском/украинском языке. Некоторые и пожилых родителей перевозят.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 26.02.18
Подякував: 531 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для... 1, 2
R2 » П'ят 01 січ, 2021 18:22
14 1871
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 23:07
andreyiskra
Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...
R2 » Вів 05 січ, 2021 07:09
8 468
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 18:15
Scotch
У 2020 році українці витратили по 3 тисячі гривень на...
R2 » Вів 05 січ, 2021 12:23
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 12:23
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.