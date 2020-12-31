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З 8 січня заборонять продаж низки товарів. Але Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:13
Пропонуємо до обговорення:
З 8 по 24 січня в Україні буде заборонена офлайн-продаж всіх товарів, крім продуктів харчування, ліків і виробів медичного призначення, засобів гігієни, зв'язку, а також кормів, насіння, засобів захисту рослин.
Дивися повний текст З 8 січня заборонять продаж низки товарів. Але Кабмін розширив список дозволених
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R2
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:13
У клоунов свои представления о том что нужно украинцам.
Водку почему то купить можно, а телевизор нельзя, можно заболеть и умереть..
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straponesa
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:51
О великий и мудрый кабмин!!! Спасители вы наши!!! Розрешили прессу покупать!! Но, у меня вопрос. Вот продукты я куплю, прессу тоже куплю - то есть, посрать есть чем и подтереться благодаря кабмину тоже есть чем... А если у меня унитаз сломался - это ж все потуги кабмина насмарку. Нужно ещё чё нибудь розрешить а то гляди люди и не оценят...
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Sam17a
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Додано: Сер 06 січ, 2021 23:48
Sam17a написав:
О великий и мудрый кабмин!!! Спасители вы наши!!! Розрешили прессу покупать!! Но, у меня вопрос. Вот продукты я куплю, прессу тоже куплю - то есть, посрать есть чем и подтереться благодаря кабмину тоже есть чем... А если у меня унитаз сломался - это ж все потуги кабмина насмарку. Нужно ещё чё нибудь розрешить а то гляди люди и не оценят...
Заметьте, одни де*** кричат что закрывать все нужно было давно и просят срочно ввести локдаун. Другие дятлы кричат что всему бизнесу придет борода и от локдауна больше недостатков, чем пользы.
Поэтому как только введут локдаун, сразу вылезут те, которые будут хаять правительство и президента за то что убивает экономику страны, и нужно срочно все открыть иначе всем придет конец.
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Евгений Н.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 13:45
Евгений Н. вас послушать, так вокруг одни дятлы и де***... Тяжело жить в таких условиях?
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Sam17a
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