Цього року Україна відзначилася небувалим приростом інвесторів на своїй території
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:05
Куди інвестують громадяни України (дослідження)
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Дивися повний текст Куди інвестують громадяни України (дослідження).
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:06
Прості українці, якщо мають якісь кошти, мають можливість інвестувати тільки в житлові бетонокуби. А в акції Tesla, Apple, Amazon а тим більше в акції “Газпрому” інвестують високопосадовці України, депутати різного пошибу ,служителі Феміди і т.д.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:17
Думаю, сейчас народ откладывает валюту и ждет что будет дальше. Tesla, Apple, Amazon они могут как быстро вырасти так и упасть. Вложить в бетонометры легко, а вот что с ними потом делать непонятно.
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