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Куди інвестують громадяни
України (дослідження)

Куди інвестують громадяни України (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:05

Куди інвестують громадяни України (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Цього року Україна відзначилася небувалим приростом інвесторів на своїй території

Дивися повний текст Куди інвестують громадяни України (дослідження).
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:06

Прості українці, якщо мають якісь кошти, мають можливість інвестувати тільки в житлові бетонокуби. А в акції Tesla, Apple, Amazon а тим більше в акції “Газпрому” інвестують високопосадовці України, депутати різного пошибу ,служителі Феміди і т.д.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:17

  qazzax написав:Прості українці, якщо мають якісь кошти, мають можливість інвестувати тільки в житлові бетонокуби. А в акції Tesla, Apple, Amazon а тим більше в акції “Газпрому” інвестують високопосадовці України, депутати різного пошибу ,служителі Феміди і т.д.

Думаю, сейчас народ откладывает валюту и ждет что будет дальше. Tesla, Apple, Amazon они могут как быстро вырасти так и упасть. Вложить в бетонометры легко, а вот что с ними потом делать непонятно.
ssnet
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