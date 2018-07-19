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Finance.ua: Как правильно откладывать деньги
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:20
Пропонуємо до обговорення:
Полезные советы от Finance.ua
Копить деньги – правильно, но не у всех это получается. Популярное оправдание – небольшая зарплата. Но тут, скорее, важен не размер дохода, а финансовая дисциплина и разумный подход к тратам. Если взглянуть на них детальнее, наверняка найдутся те, без которых можно обойтись. В 2020 году Finance.ua публиковал статью «Как вести семейный бюджет», в которой мы рассказали о том, как распределять свои накопления, вести учет доходов и расходов, и какие операции лучше записывать в таблицу. Сегодня же, в продолжение темы сбережений, предоставим несколько рекомендаций, которые помогут вам переосмыслить подход к накоплениям, и начинать откладывать средства. Даже если у вас небольшая зарплата.
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D2
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:21
А как жить пенсионерам ? Дайте совет ????
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han2019
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:47
han2019 написав:
А как жить пенсионерам ? Дайте совет ????
Пенсионерам надо было раньше думать как жить на пенсии
Есть такая поговорка: поздно пить боржоми когда печень отказала
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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