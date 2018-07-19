Finance.ua: Как правильно откладывать деньги

Додано: Вів 12 січ, 2021 17:29

vitaliy_berdinskikh написав: han2019 написав: А как жить пенсионерам ? Дайте совет ???? А как жить пенсионерам ? Дайте совет ????

Пенсионерам надо было раньше думать как жить на пенсии



Есть такая поговорка: поздно пить боржоми когда печень отказала Пенсионерам надо было раньше думать как жить на пенсииЕсть такая поговорка: поздно пить боржоми когда печень отказала

Да ни кому здесь не нужны, не те кто не знает, как здесь теперь прожить, не те кто пафосно раздает советы, пока они могут оплатить банкет тем, кто уже не в состоянии, наивно размахивая своей временной "неприкосновенностью". Пока одним подмочило ноги, вторые уже захлебываются. Тренд обозначен в 2013.Есть такое стихотворение:Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.