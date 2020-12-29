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Глава Мінсоцполітики розповіла,
хто отримає надбавку до...

Глава Мінсоцполітики розповіла, хто отримає надбавку до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:16

Глава Мінсоцполітики розповіла, хто отримає надбавку до...

Пропонуємо до обговорення:
Січневе підвищення пенсій торкнеться 2,2 млн українців, які отримували пенсії менше 2400 гривень і мають повний стаж.

Дивися повний текст Глава Мінсоцполітики розповіла, хто отримає надбавку до пенсії у січні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:16

А где повышение военных пенсий????
olegbagrin770
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