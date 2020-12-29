Січневе підвищення пенсій торкнеться 2,2 млн українців, які отримували пенсії менше 2400 гривень і мають повний стаж.
Дивися повний текст Глава Мінсоцполітики розповіла, хто отримає надбавку до пенсії у січні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:16
Глава Мінсоцполітики розповіла, хто отримає надбавку до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Мінсоцполітики розповіла, хто отримає надбавку до пенсії у січні.
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|