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Як українці можуть перевірити,
чи відкриті відносно них...

Як українці можуть перевірити, чи відкриті відносно них...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:57

Як українці можуть перевірити, чи відкриті відносно них...

Пропонуємо до обговорення:
У Мін'юсті розповіли, як діяти у випадках, коли отримали сповіщення від виконавчої служби, однак маєте сумніви щодо справжності такого сповіщення.

Дивися повний текст Як українці можуть перевірити, чи відкриті відносно них виконавчі провадження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:57

А когда исполнитель нарушает закон не присылая документы, вписав неверный адрес проживания в городе, в котором "должник" никогда не проживал?
dcoroka2000
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