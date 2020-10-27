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Вчені розробили сонячні батареї з високою ефективністю
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Додано: Нед 10 січ, 2021 01:16
Пропонуємо до обговорення:
Вчені з ЄС зробили прорив в розробці сонячних батарей, запропонував новітню конструкцію з двох матеріалів – кремнію та перовськіту. Загальна ефективність перетворення світла в електрику склала понад 29%, а вартість виробництва при цьому не змінилася.
Дивися повний текст Вчені розробили сонячні батареї з високою ефективністю
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Додано: Нед 10 січ, 2021 01:16
Іншими словами цей взірець зруйнувався на 5 % за 12 днів. Такими темпами він зможе працювати пів року максимум. Це прорив?
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kizino
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