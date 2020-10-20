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Як правильно економити гроші:
українцям дали прості поради

Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:01

Вы че там обкурились.? Комуналка всю минимальную зарплату отнимает. И питание тоже столько же. И как вообще можна такое советовать. Нам что бл думать стоит ли покупать хлеб и масло или сдрхнуть. Вы тварюки не дождетесь чтоб мы простыелюди посдыхали поскорее
violettabozevskaa
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:38

Сюда по этой статейке мне нужно перестать часами играть в компьютерные игры и сидеть в сети.
Ну а если это мне нарвится? зачем себя урезать аж на столько. И вообще - выкинуть компьютер который тянет игры (продать как бу)

Почему вы не советуюете следить за свои весом и при ожирении урезать пищу а также избавится от алкоголя и сигарет, никогда не играть в лотерею никогда не брать кредиты - и от других явно вредных вещах.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 03:11

  Amid написав:Цена на комунальные услуги в любом случае должна быть рыночной.


как вы себе представляете рыночные цены в условиях олигархической монополии, ценового диктата и принудиловки? Или вы так иронизируете?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 05:06

  Марта написав:
  Amid написав:fiona98
Цена на комунальные услуги в любом случае должна быть рыночной.
В идеале - по предоплате. Как в Лондоне - вставляешь специальную карточку в счётчик, и льёшь сколько хочешь воды, палишь сколько хочешь газа, мотаешь электричество. Деньги закончились - всё, никаких услуг, пока опять не пополнишь счёт.


для начала - обеспечьте народу возможность заработать как в Лондоне :twisted:


Вы всю жизнь будете ждать пока Вам кто-то что-то обеспечит и не дождетесь.
Хотите зарабатывать как в Лондоне - езжайте в Лондон.
"Под лежачий камень вода не течет. А нетекущая вода не сдвинет лежащий камень."
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:57

Re: Як правильно економити гроші: українцям дали прості пора

  Марта написав:для начала - обеспечьте народу возможность заработать как в Лондоне

Наріду никто ничего не должен и не будет обеспечивать никогда, кто бы что перед выборами не обещал. Можно только взять самостоятельно и обеспечить себе. Благо возможностей это сделать полно.
Amid
 
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