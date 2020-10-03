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Українці отримуватимуть по дві пенсії: кого не зачепить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:48
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже через кілька років можуть запустити накопичувальні пенсії.
Дивися повний текст Українці отримуватимуть по дві пенсії: кого не зачепить реформа
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Додано: Нед 10 січ, 2021 22:55
Держи карман шире.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:37
Власть думает что люди совсем отмороженые на всю голову ))
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:46
Заголовок -"получать", содержание - платить
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:00
Одну пенсію якої ще немає, а другу - якої не буде.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:52
У меня последнее время ощущение, что я сижу на концерте Квартал-95. Кроме истирического смеха, никаких эмоций больше нет.
"Украинцы будут получать по две пенсии" ХА-ХА-ХА.
"Собранные деньги будут хранить и инвестировать фонды" ХА-ХА-ХА. ХРАНИТЬ ХА-ХА-ХА, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ - ХА-ХА-ХА.
"В таком случае он сможет следующие 20 лет (с 60-ти до 80-ти)" - ЕСЛИ ДОЖИВЕТ ХА-ХА-ХА
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:29
Интересно получается, во всех развитых странах работает, а у нас невозможно. А как же лучший в мире народ?
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heckfy2014
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:59
heckfy2014
При чем здесь народ? Тебе в статье перечислили факторы - не один из них не связан с ментальностью народа.
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mokromenko_v
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:06
mokromenko_v написав:heckfy2014
При чем здесь народ? Тебе в статье перечислили факторы - не один из них не связан с ментальностью народа.
Про депутатов из Народного фронта не слышали? Был Рева раньше из народа, потом он депутатом стал.
Всего то - переползти через линию фронта))
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astatempo
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