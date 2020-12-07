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Вчені пропонують використовувати
сонячні панелі для...

Вчені пропонують використовувати сонячні панелі для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:01

Вчені пропонують використовувати сонячні панелі для...

Пропонуємо до обговорення:
Вчені запропонували використовувати радіаційне охолодження сонячних батарей для збору води.

Дивися повний текст Вчені пропонують використовувати сонячні панелі для збору води.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:01

Щотижня за допомогою такої системи у сонячному парку Дубая можна отримувати 261 мл води з кожного квадратного метра поверхні фотомодулів. “Більш того, цей показник можна значно збільшити, до 681 мл/м2, шляхом подальшого підвищення коефіцієнта випромінювання


Ну теперь будет повод увеличить тарифы на воду, чтобы стоимость новых фотомодулів для добычи воды окупить.
Амвросий
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