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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 30 тра, 2026 09:31
Вітаю. Ділюсь інфо, сьогодні ТрГо дав перекинути безплатно 840Євро. Може й більше можна, але показало нулі комісій на табло, то я не ризикував щось міняти і швидко перекинув
Додано: Суб 30 тра, 2026 17:52
The_Rebel мені на честь вихідного замість 4% світить 3.5%... тобто замість 4 євро я можу перекинути 100 євро за 3.5 євро. це фантастика
Додано: Суб 13 чер, 2026 20:18
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Трошки поофтоплю...
Ibkr -- це добре, але чи виправдано всі гроші заводити через нього?
Навіть якщо не думати про смішне обмеження на безкоштовне спадкування (всього 60тис!?), але чи не було би виправданим шукати й інших брокерів, зокрема і європейських, просто хоч від бажання мати запасні варіанти?
Додано: Суб 13 чер, 2026 21:07
В правильному ключі мислите. Деверсифікація не тільки по самим активам, а й по юрисдикції депозитарію (фіксації права власності) - файно здорова думка.
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