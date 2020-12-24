Депутатів Верховної ради за минулий рік оштрафували на 30 млн гривень за прогули. Нардепи-прогульники не отримували 42 тисячі гривень депутатських виплат.
Дивися повний текст Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів гривень.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:33
Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів гривень.
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:50
У налоговика спрашивают, а зарплата у тебя какая?
Блииин, точно! У меня же ещё зарплата есть! Нужно сходить посмотреть сколько за год накапало...
Додано: Вів 12 січ, 2021 01:15
Налякали їжака голою опою. Вони там не на одну зарплату сидять. Винагорода депутату від лобістів за те що він коли буде потрібно "вийде в туалет" і не підтримає законопроект, становить до $60,000. Та вони ржуть вголос над такими штрафами.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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