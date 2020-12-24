Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів...

Додано: Вів 12 січ, 2021 01:15

Налякали їжака голою опою. Вони там не на одну зарплату сидять. Винагорода депутату від лобістів за те що він коли буде потрібно "вийде в туалет" і не підтримає законопроект, становить до $60,000. Та вони ржуть вголос над такими штрафами.

Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.