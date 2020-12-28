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Мінфін оприлюднив графік виплат за держборгом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:36
Пропонуємо до обговорення:
За прогнозом Міністерства фінансів, Україна у 2021 році витратить 585,13 млрд грн на обслуговування та виплату державного боргу, що утворився на 1 січня. Пікові обсяги платежів припадають на березень, червень і вересень.
Дивися повний текст Мінфін оприлюднив графік виплат за держборгом
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:37
Итого аж до 45-го года 3,265 триллиона грн.
Нужно страну вогнать в долги, чтобы потом она на тебя работала не покладая рук. Так сказать, за еду.
Это сейчас так называемая демократия по американски. Раньше с такой демократией в Африку шхуны гоняли, а сейчас все можно сделать цивилизованно. Система пылесос. Высосать из страны все что только можно и при том, что руководство страны сами все на подносе приподносят, кланяясь.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:00
В кредите нет ничего плохого если его тратить в переоснащение ОФ и если страной не рулят коломойские и медведчуки. Незнаю какой дурак может одалживать таким ворам...
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