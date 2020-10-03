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Українці не поспішають купувати
акції Facebook, Tesla,...

Українці не поспішають купувати акції Facebook, Tesla,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:58

Українці не поспішають купувати акції Facebook, Tesla,...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відзначає, що в 2020 році населення не купувало акції Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices і Visa.

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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:58

90% не знают что такое акции, и что это за предприятия, не говоря о том как их купить.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:24

украинцы все в криптовалюте ;)
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зачем покупать здесь, если можно купить напрямую на насдаке ?
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