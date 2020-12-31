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Арахамія анонсував антикризовий
план через високі тарифи

Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:03

Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народні депутати готують план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

Дивися повний текст Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:04

арахамія-шо тут скажеш.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:17

те планы какие вы настроили нужно уничтожать вместе с строителями
велвел
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:45

для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов

Перевожу с арахамского. Никто ничего вам не собирается снижать. Решать они будут, но только не как сделать вменяемые обоснованные тарифы, а то как им отпетлять от возникших в результате повышения тарифов проблем. Например, проблем из-за массовых неплатежей, у олигархов, с всем известными именами. Тех самых хозяев облгазов, электро- и тепло- компаний.
Быстренько подмахнут закон о выселении за долги, конфискациях и т.п. Тем более уже все подготовлено давно.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:00

Как обычно сначала поднимут тарифы а потом будут создавать антикризисные комиссии на средства налогоплательщиков, а потом удивляемся почему плохо живём, после люстраций в нашей стране реальный дефицит кадров..
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:55

Еще один Буратино с экстремально растущим носом
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:08

Они откровенно ржут над гражданами и граждане таки этого достойны. Революция таки удалась ;) Одни прикорытные сменили других , а вот достоинство то тут где ? В Польше или Германии наверное куда украинцы регулярно ездят в его поисках.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:36

  Igorten написав:Они откровенно ржут над гражданами и граждане таки этого достойны. Революция таки удалась ;) Одни прикорытные сменили других , а вот достоинство то тут где ? В Польше или Германии наверное куда украинцы регулярно ездят в его поисках.

Нет ничего достойнее для украинца, чем карта поляка.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:22

Re: Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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