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Низка українських АЗС після
новорічних свят підняли...

Низка українських АЗС після новорічних свят підняли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:07

Низка українських АЗС після новорічних свят підняли...

Пропонуємо до обговорення:
Українські мережі АЗС від 6 до 11 січня підняли вартість бензину та дизельного пального.

Дивися повний текст Низка українських АЗС після новорічних свят підняли вартість бензину та дизельного пального.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:07

Захотели,Сговорились и Подняли.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 05:20

Да жаль что всё у нас так, придумали, захотели - подняли цену. Даже в то время когда на мировом рынке барель дешевел, "наши" скряги драли народ. Да что не возьми не только топливо....
leeleo461
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:04

Есть заправка намго дишевле и Дизель по качеству уступает всем АЗС и работают за Нал и Безнал
samurai1990
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:29

Re: Низка українських АЗС після новорічних свят підняли...

насколько подорожает бензин, если нефть станет бесплатной (с)
cohan
 
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