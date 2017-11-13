Українські мережі АЗС від 6 до 11 січня підняли вартість бензину та дизельного пального.
Дивися повний текст Низка українських АЗС після новорічних свят підняли вартість бензину та дизельного пального.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:07
Низка українських АЗС після новорічних свят підняли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Низка українських АЗС після новорічних свят підняли вартість бензину та дизельного пального.
Додано: Вів 12 січ, 2021 05:20
Да жаль что всё у нас так, придумали, захотели - подняли цену. Даже в то время когда на мировом рынке барель дешевел, "наши" скряги драли народ. Да что не возьми не только топливо....
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:04
Есть заправка намго дишевле и Дизель по качеству уступает всем АЗС и работают за Нал и Безнал
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:29
Re: Низка українських АЗС після новорічних свят підняли...
насколько подорожает бензин, если нефть станет бесплатной (с)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|