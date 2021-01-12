Україна та Молдова мають намір побудувати сучасну магістраль, яка дасть змогу скоротити тривалість поїздок між столицями двох держав до 5 годин.
Дивися повний текст Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:03
Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:03
Трассу - это бы ладно. Интересно, где это он новый мост собрался строить. Существующий мост под Дубоссарами как раз на прямой Киев-Кишинёв.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:09
Re: Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу
Киев - Ростов?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:32
И еще совместную станцию на Луне, денег в бюджете дохренище девать некуда...наш клоун шутит, а эта думает все пр чесноку....
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