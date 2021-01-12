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Зеленський хоче побудувати
нову міжнародну трасу

Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:03

Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Молдова мають намір побудувати сучасну магістраль, яка дасть змогу скоротити тривалість поїздок між столицями двох держав до 5 годин.

Дивися повний текст Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:03

Трассу - это бы ладно. Интересно, где это он новый мост собрался строить. Существующий мост под Дубоссарами как раз на прямой Киев-Кишинёв.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:09

Re: Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

Киев - Ростов?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:32

И еще совместную станцию на Луне, денег в бюджете дохренище девать некуда...наш клоун шутит, а эта думает все пр чесноку....
grig90vic
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