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Зеленський хоче побудувати
нову міжнародну трасу

Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:03

Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Молдова мають намір побудувати сучасну магістраль, яка дасть змогу скоротити тривалість поїздок між столицями двох держав до 5 годин.

Дивися повний текст Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:03

Трассу - это бы ладно. Интересно, где это он новый мост собрался строить. Существующий мост под Дубоссарами как раз на прямой Киев-Кишинёв.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:09

Re: Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

Киев - Ростов?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:32

И еще совместную станцию на Луне, денег в бюджете дохренище девать некуда...наш клоун шутит, а эта думает все пр чесноку....
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:20

А на кой черт нам дорога от Молдовы? Стратегический партнер?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:57

moveton

Посмотрел на карте, Днестр по границе только возле Могилева-Подольского и Ямполя. И там есть мост в М.Подольском. В Ямполе можно сделать, но все равно непонятно, какая экономия времени если ехать через Винницу или Крыжополь? Вы доделайте нормальную дорогу на Мог.Подольский из Винницы и Кропивницкий-Любашевка-Дубоссары-Кишинев. И этого с головой хватит. А если Молдове не хочется, чтоб транзит шел через Приднестровье, то пусть сама делает мост там, где ей хочется.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:53

Ну у президента своя голова пустая, вот и хватает, что подкинут. То он город новый строит, теперь дорога которая думаю больше нужна Молдавии, вот молдаване ему идею и подкинули, а он и рад стараться. Печально.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:58

  ruvex написав:Киев - Ростов?

там недорого получится - достаточно отремонтировать участки от Цюрупинска до Каланчака
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:23

  Igorten написав:Ну у президента своя голова пустая, вот и хватает, что подкинут. То он город новый строит, теперь дорога которая думаю больше нужна Молдавии, вот молдаване ему идею и подкинули, а он и рад стараться. Печально.

По новой дороге молдаване будут к москалям на работу ездить. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:43

У нас есть торговля или другие важные отношения с Молдовой? Или просто на приднестровье трассу для кацапов решили построить?
asurovv960
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