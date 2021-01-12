Україна та Молдова мають намір побудувати сучасну магістраль, яка дасть змогу скоротити тривалість поїздок між столицями двох держав до 5 годин.
Дивися повний текст Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:03
Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:03
Трассу - это бы ладно. Интересно, где это он новый мост собрался строить. Существующий мост под Дубоссарами как раз на прямой Киев-Кишинёв.
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:09
Re: Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу
Киев - Ростов?
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:32
И еще совместную станцию на Луне, денег в бюджете дохренище девать некуда...наш клоун шутит, а эта думает все пр чесноку....
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:57
moveton
Посмотрел на карте, Днестр по границе только возле Могилева-Подольского и Ямполя. И там есть мост в М.Подольском. В Ямполе можно сделать, но все равно непонятно, какая экономия времени если ехать через Винницу или Крыжополь? Вы доделайте нормальную дорогу на Мог.Подольский из Винницы и Кропивницкий-Любашевка-Дубоссары-Кишинев. И этого с головой хватит. А если Молдове не хочется, чтоб транзит шел через Приднестровье, то пусть сама делает мост там, где ей хочется.
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:53
Ну у президента своя голова пустая, вот и хватает, что подкинут. То он город новый строит, теперь дорога которая думаю больше нужна Молдавии, вот молдаване ему идею и подкинули, а он и рад стараться. Печально.
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:58
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:23
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:43
У нас есть торговля или другие важные отношения с Молдовой? Или просто на приднестровье трассу для кацапов решили построить?
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