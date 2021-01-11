Зеленський хоче побудувати нову міжнародну трасу

ALexxxS написав:moveton
Посмотрел на карте, Днестр по границе только возле Могилева-Подольского и Ямполя. И там есть мост в М.Подольском. В Ямполе можно сделать, но все равно непонятно, какая экономия времени если ехать через Винницу или Крыжополь? Вы доделайте нормальную дорогу на Мог.Подольский из Винницы и Кропивницкий-Любашевка-Дубоссары-Кишинев. И этого с головой хватит. А если Молдове не хочется, чтоб транзит шел через Приднестровье, то пусть сама делает мост там, где ей хочется.
Я думаю, под "новой трассой" имеется в виду улучшение категории Киев-Винница-М.П., что в принципе полезно для Украины, не смотря на Молдову.